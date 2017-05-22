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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/30/50998.html

Происшествия

За выходные в Поморье задержаны трое нетрезвых водителей

За выходные в Поморье задержаны трое нетрезвых водителей
Рано утром 27 мая на улице Железнодорожной в Северодвинске экипаж вневедомственной охраны остановил автомобиль «Hyundai Solaris» под управлением 29-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен прав.

28 мая около 5 часов утра наряд группы задержания выявил ДТП на железнодорожном переезде в Няндоме. Водитель автомобиля «ВАЗ-2111», видимо так сильно торопился, что решил проскочить пути при выдвигающемся дорожном барьере, но не успел и врезался в ограждение. 

При проверке документов у водителя 1988 года рождения были выявлены признаки алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства нетрезвый автолюбитель был передан сотрудникам дорожно-патрульной службы, которые составили на гражданина административные протоколы сразу за несколько нарушений, в том числе и за вождение транспорта в состоянии опьянения.

Вечером в воскресенье в Котласе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на ул. Невского выявил автомобиль «Volkswagen Passat», который двигался, виляя из стороны в сторону по всей ширине проезжей части. После непродолжительного преследования наряд группы задержания остановил иномарку на ул. Конституции.

При проверке документов был установлено, что водитель 1985 года рождения находится в состоянии опьянения. На место был вызван наряд ГИБДД. Ранее мужчина уже был лишён права управления транспортным средством. За аналогичное повторное административное правонарушение ему грозит уголовная ответственность.

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