В Архангельске прикрыли клуб азартных игр, расположенный на автобусной остановке

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя областного центра, подозреваемого в незаконной организации и проведении азартных игр.

С мая по декабрь 2016 года подозреваемый вместе с сообщниками проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в павильоне на остановке общественного транспорта на улице Гагарина в Архангельске.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления, проводится сбор доказательственной базы. Изъято игровое оборудование и документы, необходимые для сбора доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.