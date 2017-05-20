Бухгалтер из Каргополя осуждена за хищение крупной суммы денег

Няндомский районный суд признал бывшего главного бухгалтера МУП «Электросетевое предприятие» Наталью Рогович виновной в присвоении денежных средств.

Рогович с 1 января по 19 ноября 2015 года с использованием своего служебного положения, похитила более 160 тыс. рублей, вверенных ей МУП «Электросетевое предприятие».

Приговором суда Рогович назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Суд также удовлетворил иск о взыскании с нее ущерба, причиненного преступлением. В обеспечение исполнения этого обязательства на долю в квартире осужденной наложен арест, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.