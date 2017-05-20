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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/29/50973.html

Происшествия

Бухгалтер из Каргополя осуждена за хищение крупной суммы денег

Бухгалтер из Каргополя осуждена за хищение крупной суммы денег
Няндомский районный суд признал бывшего главного бухгалтера МУП «Электросетевое предприятие» Наталью Рогович виновной в присвоении денежных средств.

Рогович с 1 января по 19 ноября 2015 года  с использованием своего служебного положения, похитила более 160 тыс. рублей, вверенных ей МУП «Электросетевое предприятие».

Приговором суда Рогович назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Суд также удовлетворил иск о взыскании с нее ущерба, причиненного преступлением. В обеспечение исполнения этого обязательства на долю в квартире осужденной наложен арест, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

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