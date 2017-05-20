В Нарьян-Маре третьеклассник получил медаль МЧС за спасение сестры

Пожар начался, когда дети были дома одни. Родители уехали с одним из сыновей на прием к врачу. Богдан с младшей сестрой смотрели телевизор. По словам мальчика, сначала отключилось электричество, после чего все замигало, и пошел дым.
Мальчик не растерялся: накинул куртку, одел сестренку и вывел ее на улицу. Забежал в дом, чтобы забрать оттуда своих черепашек. А потом стал звать на помощь. К счастью, в этот момент соседи выезжали со двора и услышали детский крик, - сообщает портал "Правда Севера" со ссылкой на газету "Нарьяна-Вындер".
На церемонии награждения начальник Главного управления МЧС России по НАО Виктор Ивкин, вручив мальчику медаль «За отвагу на пожаре», сказал, что спасатели будут рады принять его в свои ряды, когда вырастет.