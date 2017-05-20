В Северном округе Архангельска люди вынуждены жить в затопленном доме

На улице Кировской под воду продолжает уходить деревянный дом под номером 13. На первом этаже люди ходят по дому в резиновых сапогах, вода стоит в 15 сантиметрах над полом.

— Между нашим домом и соседним — Кировская, 15 — прорвало трубу «Водоканала». Мы обращаемся в разные организации вторую неделю, но никто не реагирует, — рассказывает жилец дома Татьяна Швецова.

Ещё в середине мая она обратилась в управляющую компанию ООО «Мир». Далее заявку отправили на «Водоканал». Женщина регулярно в звонит «прославленный» МУП, но никаких видимых действий тот не предпринимает.

— В диспетчерской отвечают, заявка ваша принята, но ничего не делается. Нас, видимо, игнорируют, — отмечает Татьяна Швецова. Об этом сообщает ИА "Регион 29".

