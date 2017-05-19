Пожар ликвидирован в 19:29. В результате пожара строение значительно повреждено огнём. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты 7 ПСЧ МЧС России в составе 7 человек и 2 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Понедельник, 29 мая, 00:21
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/28/50964.html
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В Северодвинске сгорел дачный дом
27 мая в 17:35 в Северодвинске по адресу СНТ "Зелёный бор-2", ул.Лесная, дом6 произошёл пожар в дачном доме. Пострадавшие уточняются.
Пожар ликвидирован в 19:29. В результате пожара строение значительно повреждено огнём. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты 7 ПСЧ МЧС России в составе 7 человек и 2 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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