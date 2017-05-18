В Поморье орудуют аферисты

26 мая в Северодвинске 32-летний мужчина перевел 10 тысяч рублей аферисту, который в одной из социальных сетей от имени знакомого потерпевшего попросил перечислить ему на счет банковской карты указанную сумму.

Еще один житель города корабелов – 67-летний мужчина – поверил в историю о случайном выигрыше. Об этом ему по телефону сообщили неизвестные, попросив назвать номер банковской карты потерпевшего, с которой впоследствии сняли около пяти тысяч рублей.

Житель Архангельска намеревался приобрести деталь для фрезерного станка по объявлению, размещенному на одном из популярных интернет-сайтов. В счет оплаты покупки посредством мобильного банка мужчина перевел семь тысяч рублей. Однако деталь не получил. После перевода указанной суммы продавец перестал выходить на связь, объявление с сайта было удалено, а денежные средства похищены.

Днем 26 мая аферисты воспользовались доверчивостью 52-летней архангелогородки. Женщине сообщили о том, что на ее банковскую карту якобы ошибочно была переведена крупна сумма и попросили возвратить денежные средства. Введенная в заблуждение женщина перечислила злоумышленникам более 34 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть бдительными, помнить о рисках дистанционного перевода денежных средств незнакомым людям за покупки в сети Интернет, а также необходимости держать в тайне реквизиты своих банковских карт.

Перед тем, как отреагировать на звонки или смс-сообщения, поступившие от неизвестных лиц, проверьте информацию, обратившись по официальным телефонам в банковские учреждения или к своим близким родственникам. Предупредите знакомых вам пожилых людей о действиях аферистов.

Более подробно самые распространенные схемы обмана и способы защиты от них изложены в разработанной УМВД России по Архангельской области специальной листовке – https://29.мвд.рф/upload/site32/document_file/_Stop-moshennik.doc.