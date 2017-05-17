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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/26/50948.html

Происшествия

Котласский предприниматель обманул заказчиков OZON.ru

Котласский предприниматель обманул заказчиков OZON.ru
Мировой судья судебного участка № 1 Котласского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнего предпринимателя Валерия Остапенко виновным в присвоении.

Установлено, что Остапенко, являясь представителем ООО «Интернет Решение», занимающегося доставкой товаров, реализуемых через интернет-сайт «OZON.RU», с 20 июля по 2 сентября 2016 г. принял от 20 граждан более 79 тыс. руб. в счёт оплаты заказов за товары – книги, одежду, обувь, мелкую бытовую технику и их доставку. Однако, исполнив обязательства перед гражданами, полученные от них денежные средства на счет Общества не перечислил, а присвоил, распорядившись по своему усмотрению.

Вину в инкриминируемом преступлении Остапенко признал, написал явку с повинной, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Судом также удовлетворен гражданский иск ООО «Интернет Решение» о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Вчера 15:20

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