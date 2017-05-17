В Котласе пьяный мужчина проник в чужую квартиру

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 23 - летнего жителя Котласского района Архангельской области, подозреваемого в незаконном проникновеним в жилище.

По версии следствия, в ночь на 27 апреля 2017 года подозреваемый после употребления спиртных напитков в подъезде жилого дома в поселке Шипицыно Котласского района сломал дверной замок входной двери и незаконно проник в чужую квартиру, чтобы переночевать.

После того, как личность мужчины была установлена, он объяснил свои действия алкогольным опьянением и желанием найти место для отдыха.

За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста, сообщает пресс-служба СУСК.