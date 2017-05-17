Жители Архангельска осуждены за наркопреступления

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум 17-летним и ранее судимому за разбой 18-летнему жителям областного центра. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием Интернета.

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года обвиняемые через сеть «Интернет» связались с лицом и договорились за денежное вознаграждение заняться незаконным сбытом наркотических средств на территории города Архангельска путем фасовки и раскладывания их по тайникам, откуда данные наркотики будут забирать их потребители. 31 августа 2016 подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно- розыскных мероприятий.

В ходе допроса обвиняемые свою вину признали полностью и раскаялись в содеянном, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ранее судимому за разбойное нападение совершеннолетнему обвиняемому назначено наказание по совокупности приговоров в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетним обвиняемым назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.