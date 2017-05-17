Дело о смертельном ДТП в Исакогорке направлено в суд

Заместителем прокурора Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Сергея Уродкова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека.

Установлено, что Уродков, управляя 8 ноября 2016 года автомобилем «Шевролет-Клан», на перекрестке улиц Клепича и Магистральной г.Архангельска, проигнорировав предупреждающий дорожный знак «Уступите дорогу» выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с двигавшимся автомобилем «ВАЗ-21140». В результате ДТП водитель этого автомобиля погиб, а его пассажир получил травмы, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Исакогорский районный суд Архангельска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.