В Северодвинске бомж забил сожительницу из ревности

22 мая в заброшенном доме на улице Индустриальной в городе Северодвинске обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти-тупой закрытой травмой головы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В результате следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний знакомый погибшей.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что 19 мая 2017 года по месту их проживания с сожительницей произошел конфликт, так как он увидел ее накануне с другим мужчиной. В ходе ссоры он нанес ей несколько ударов руками и ногами, в том числе в область головы, после чего покинул помещение. Вернувшись домой через двое суток, обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.