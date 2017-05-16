Полицейские задержали молодого человека с наркотиком

Ночью 24 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома по улице Логинова сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков был установлен и задержан нигде не работающий, ранее судимый за наркопреступление 22-летний архангелогородец.

В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, является наркотическим средством в крупном размере.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.