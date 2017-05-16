Директор Фоминской школы присвоила около 100 тысяч рублей

Установлено, что Попова в нарушение принятых в учреждении локальных актов, в том числе Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования МО «Вилегодский муниципальный район», согласно которым надбавки стимулирующего характера для руководителей образовательных учреждений устанавливаются районным отделом образования, издавала приказы о начислении себе различных доплат и премий за счет экономии фонда заработной платы и материальной помощи. Всего она незаконно присвоила около 100 тысяч рублей.
Приговором суда Поповой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
После вступления приговора суда в законную силу прокурором района будет предъявлен иск о взыскании с Поповой суммы причиненного ущерба.
Работаю в ДОУ .в последнее время стимулирующие выплаты оцениваются баллами, а балл равен 2-5 рублей. Т.О. получив по итогам месяца 10 баллов- премия -максимум 50 руб.Уверена, что администрация такие премии не получает..., а гребет за счет экономии фонда зарплаты.на этом Попова , видимо и попалась!Неплохо было бы проверить все ОУ...