Директор Фоминской школы присвоила около 100 тысяч рублей

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего директора МОУ «Фоминская средняя общеобразовательная школа» Галину Попову виновной в присвоении вверенного имущества, совершенном с использованием служебного положения.

Установлено, что Попова в нарушение принятых в учреждении локальных актов, в том числе Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования МО «Вилегодский муниципальный район», согласно которым надбавки стимулирующего характера для руководителей образовательных учреждений устанавливаются районным отделом образования, издавала приказы о начислении себе различных доплат и премий за счет экономии фонда заработной платы и материальной помощи. Всего она незаконно присвоила около 100 тысяч рублей.

Приговором суда Поповой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После вступления приговора суда в законную силу прокурором района будет предъявлен иск о взыскании с Поповой суммы причиненного ущерба.