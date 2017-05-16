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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/25/50924.html

Происшествия

Директор фирмы осужден на 7 лет условно за мошенничество

Директор фирмы осужден на 7 лет условно за мошенничество
Октябрьский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал генерального директора ООО «Каскад» Ивана Сардака виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что Сардак в 2012–2014 гг. в рамках заключенных с Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и мэрией Архангельска государственного и муниципального контрактов, преследуя цель хищения бюджетных денежных средств, предоставил в ГБУ АО «Главное управление капитального строительства» и главе администрации Соломбальского территориального округа заведомо ложные акты об объеме выполненных возглавляемым им ООО «Каскад» работ по дноуглублению р. Пинега и по ремонту причала в  Архангельске.

Общая сумма похищенных денежных средств составила: в рамках государственного контракта – около 32 млн.руб., муниципального контракта – более 600 тыс.руб.

Приговором суда Сардаку назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В целях возмещения ущерба арест, наложенный на имущество осужденного общей стоимостью около 7 млн. руб., сохранен.

Приговор в законную силу не вступил.

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