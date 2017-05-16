Лифтеру зажало голову при ремонте

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении электромеханика по лифтам АО «Норд лифт», подозреваемого в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 20 апреля 2017 года трое электромехаников проводили работы по замене тяговых ремней на лифте в жилом доме на проспекте Троицком в городе Архангельске. Подозреваемый допустил нарушение правил безопасности, выразившееся в одновременном выполнении ремонтных работ на двух уровнях (двое рабочих в приямке и один на кабине лифта). В ходе выполнения ремонтных работ при движении кабины лифта вверх произошло опускание противовеса кабины вниз, в результате чего голова рабочего оказалась зажатой между противовесом и защитным ограждением, что повлекло причинение пострадавшему тяжелой сочетанной травмы головы и грудной клетки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба регионального СУСК.