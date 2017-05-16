Новости дня

Соловецкой школе юнг - 75

В Архангельске наступает пора ЕГЭ

Полицейские задержали молодого человека с наркотиком

С космодрома "Плесецк" запущен спутник нового поколения

Мобильная версия 16+

Четверг, 25 мая, 18:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/25/50920.html

Происшествия

Лифтеру зажало голову при ремонте

Лифтеру зажало голову при ремонте
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении электромеханика по лифтам АО «Норд лифт», подозреваемого в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 20 апреля 2017 года трое электромехаников проводили работы по замене тяговых ремней на лифте в жилом доме на проспекте Троицком в городе Архангельске. Подозреваемый допустил нарушение правил безопасности, выразившееся в одновременном выполнении ремонтных работ на двух уровнях (двое рабочих в приямке и один на кабине лифта). В ходе выполнения ремонтных работ при движении кабины лифта вверх произошло опускание противовеса кабины вниз, в результате чего голова рабочего оказалась зажатой между противовесом и защитным ограждением, что повлекло причинение пострадавшему тяжелой сочетанной травмы головы и грудной клетки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Сегодня 10:02

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

С космодрома "Плесецк" запущен спутник нового поколенияСегодня 14:40

Архангельские депутаты могут добавить на ремонт дорогСегодня 13:25

Прелести пиара. Матвиенко похвалила ПавленкоСегодня 11:12
37 комментариев

80 лучших людей Архангельской области: Елена ЭнтинаСегодня 09:12
1 комментарий

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской областиВчера 13:37
19 комментариев

Происшествия

Полицейские задержали молодого человека с наркотикомСегодня 15:23

Директор Фоминской школы присвоила около 100 тысяч рублейСегодня 14:20
1 комментарий

Директор фирмы осужден на 7 лет условно за мошенничествоСегодня 12:30

Прокуратура проверили видео с "боями без правил"Сегодня 09:25

Котласская полиция задержала вымогателейВчера 21:08

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы думаете, будет ли в Архангельске теплое лето?
Результаты
Новости рубрик

Соловецкой школе юнг - 75

В Архангельске наступает пора ЕГЭ

С космодрома "Плесецк" запущен спутник нового поколения

Архангельские депутаты могут добавить на ремонт дорог

Натуральное возмещение по ОСАГО стало приоритетным

В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в апреле 2017 года

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель

Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"

Шенкурск и Вельск проголосовали лучше, чем Котлас

Полицейские задержали молодого человека с наркотиком

Директор Фоминской школы присвоила около 100 тысяч рублей

Директор фирмы осужден на 7 лет условно за мошенничество

Прокуратура проверили видео с "боями без правил"

В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола

Архангельские авиамоделисты сразились за кубок города

«Водники» в числе лучших

Северодвинск присоединился к акции "На работу на велосипеде"

В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщиками

В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"

В деревне Норинская в день рождения Бродского посадили картошку.

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивить

Октябрьская библиотека PROчитает Николая Жернакова

В Архангельске презентуют пятый том "Поморской энциклопедии"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru