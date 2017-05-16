Лифтеру зажало голову при ремонте

По версии следствия, 20 апреля 2017 года трое электромехаников проводили работы по замене тяговых ремней на лифте в жилом доме на проспекте Троицком в городе Архангельске. Подозреваемый допустил нарушение правил безопасности, выразившееся в одновременном выполнении ремонтных работ на двух уровнях (двое рабочих в приямке и один на кабине лифта). В ходе выполнения ремонтных работ при движении кабины лифта вверх произошло опускание противовеса кабины вниз, в результате чего голова рабочего оказалась зажатой между противовесом и защитным ограждением, что повлекло причинение пострадавшему тяжелой сочетанной травмы головы и грудной клетки.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба регионального СУСК.