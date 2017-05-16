Прокуратура проверили видео с "боями без правил"

Прокуратурой Северодвинска проведена проверка по размещенной на сайте ИА «Регион29» информации о проводимых в Северодвинске «боях без правил». На распространенной в сети «Интернет» видеозаписи зафиксирована потасовка двух несовершеннолетних при большом скоплении наблюдающих за происходящим граждан.

Двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, являющиеся учащимися общеобразовательных организаций, на почве личной неприязни решили выяснить отношения в силовом поединке, информацию о чем сами и их знакомые распространили в сети Интернет. Запланированное действие никем не пресекалось. В обоюдной драке подростки нанесли друг другу по несколько ударов, не причинив вреда здоровью, за медицинской помощью они не обращались.

Участники конфликта поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в отношении родителей обоих подростков ОМВД России по г. Северодвинск возбуждены дела об административном правонарушении, которые находятся на рассмотрении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области и НАО по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На бездействие полиции в конкретной ситуации прокуратура Северодвинска отреагировала представлением в адрес начальника ОМВД России по Северодвинску.