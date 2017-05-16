Котласская полиция задержала вымогателей

В ходе работы следственно-оперативной группы были установлены подозреваемые. Ими оказались ранее неоднократно судимые мужчины 1984-го и 1989-го годов рождения. В ходе работы следственно-оперативной группы полиции были установлены подозреваемые. Ими оказались ранее неоднократно судимые мужчины 1984-го и 1989-го годов рождения, сообщает пресс-служба УМВД.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.