Вступил в законную силу приговор экс-руководителю ООО «Судоходная компания «Баренц-Транс»

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда Архангельска, которым экс-руководитель ООО «Судоходная компания «Баренц-Транс» Александр Зигаев осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупных размерах к 5 годам 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Установлено, что Зигаев, являясь генеральным директором ООО «СК «Баренц-Транс», в период с 2009 по 2011 гг. заключал фиктивные договоры с предприятиями на услуги по ремонту судов по завышенным ценам, которым перечислял денежные средства ООО «СК «Баренц-Транс» за якобы выполненные работы и приобретенный товар. Путем увеличения затрат компании Зигаев умышленно включал в налоговые декларации несуществующие расходы, которые привели к неуплате налогов на прибыль и НДС на сумму более 15 млн. рублей.

Кроме того, Зигаев в результате аналогичных противоправных действий путем мошенничества похитил у ООО «СК «Баренц-Транс» около 3 млн. руб., на которые приобрел для своей супруги дорогостоящий внедорожник, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Апелляционная инстанция Архангельского областного суда жалобу осужденного, заявлявшего о своей невиновности в совершении преступлений, оставила без удовлетворения.