Мужчина залез в квартиру экс-сожительницы, чтобы переночевать. Но скоро приехала полиция

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж 29- летнего мужчины, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица.

По версии следствия, 3 апреля 2017 года вечером подозреваемый проник в квартиру, расположенную на улице Цигломенской в городе Архангельске, против воли проживающей в ней 40-летней женщины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемый пояснил следователю, что проник в квартиру, чтобы переночевать, так как до ссоры с сожительницей проживал у нее по указанному адресу, а она вызвала сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.