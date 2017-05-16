Мужчина залез в квартиру экс-сожительницы, чтобы переночевать. Но скоро приехала полиция

По версии следствия, 3 апреля 2017 года вечером подозреваемый проник в квартиру, расположенную на улице Цигломенской в городе Архангельске, против воли проживающей в ней 40-летней женщины.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Подозреваемый пояснил следователю, что проник в квартиру, чтобы переночевать, так как до ссоры с сожительницей проживал у нее по указанному адресу, а она вызвала сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.