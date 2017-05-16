В Красноборском районе закрыли сайты, где учили, как передавать взятки Решением Красноборского районного суда удовлетворено заявление прокурора района о признании запрещенной к распространению на территории РФ размещенной на трех сайтах в сети «Интернет» информации о способах передачи взятки учителям, преподавателям при поступлении и сдаче экзаменов в учебное заведение. Распространение таких сведений запрещено ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». После вступления решения в законную силу Роскомнадзором будет решен вопрос о блокировке данных сайтов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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