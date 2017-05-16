В Красноборском районе закрыли сайты, где учили, как передавать взятки

Решением Красноборского районного суда удовлетворено заявление прокурора района о признании запрещенной к распространению на территории РФ размещенной на трех сайтах в сети «Интернет» информации о способах передачи взятки учителям, преподавателям при поступлении и сдаче экзаменов в учебное заведение.
Распространение таких сведений запрещено ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
После вступления решения в законную силу Роскомнадзором будет решен вопрос о блокировке данных сайтов.
А в Маскве то не знают
совсем поморяне сбрендили вот до чего нищета и бесправие доводят