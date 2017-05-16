Житель Холмогорского района убил соседа на глазах его жены

Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению 36-летнего жителя Холмогорского района в незаконном проникновении в жилище), убийстве, совершенном с особой жестокостью и угрозе убийством.

По версии следствия, в ночь на 28 октября 2016 года в поселке Усть- Пинега Холмогорского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к соседу решил совершить его убийство, для чего вооружился двумя охотничьими ружьями. Произведя выстрел дробовым зарядом в область дверного замка на входной двери соседа, обвиняемый проник к тому в жилище. Затем с близкого расстояния выстрелил в плечо и голову 63-летнего потерпевшего в присутствии его супруги. Затем обвиняемый высказал в ее адрес угрозу убийством, которую она в сложившейся ситуации восприняла как реальную угрозу своей жизни.

В ходе допросов обвиняемый свою вину признал частично и объяснил свои действия алкогольным опьянением и неприязнью к соседу, с которым у него был длительный бытовой конфликт.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУСК.