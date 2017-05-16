В Мезенском районе украли северных оленей

Установлено, что Кушков утром 7 апреля на болоте у автодороги Каменка – Долгощелье, передвигаясь на принадлежащем ему снегоходе, из охотничьего ружья для личных нужд застрелил 4 оленей, принадлежащих сельскохозяйственному производственному кооперативу «Ненецкая община «Канин», причинив ущерб на сумму 45 784 рублей.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Лешуконского судебного района для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба региональной проуратуры.
В магазине "Альбатрос" что стоит на проспекте Ломоносова торгуют колбасой из оленины по две с половиной тысячи за кг...