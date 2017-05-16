Житель Архангельска осужден за покушение на убийство

Соломбальский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 27-летнего Руслана Богданова виновным в покушении на убийство, умышленном уничтожении чужого имущества.

Установлено, что 6 июля 2016 года Богданов, находясь в состоянии токсического опьянения, в квартире своей сожительницы, с целью убийства связал ее, заткнул рот кляпом, затем ударил ее молотком по голове, отчего потерпевшая потеряла сознание. Посчитав, что она умерла, он накрыл ее тряпками и скрылся. В связи с тем, что потерпевшей своевременно оказана медицинская помощь, умысел на ее убийство Богдановым не был доведен до конца.

Потерпевшая не стала обращаться в правоохранительные органы и 20 августа Богданов в состоянии токсического опьянения снова пришел к ней в квартиру вытащил из шкафа одежду сожительницы, облил краской и поджег. Огонь распространился по квартире и уничтожил имущество потерпевшей на сумму около 16 тыс. рублей.

Приговором суда Богданову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Приговор суда в законную силу не вступил.