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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/24/50898.html

Происшествия

В Архангельске за взятку задержан сотрудник Росимущества

В Архангельске за взятку задержан сотрудник Росимущества
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере и в отношении его знакомого, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году сотрудник МТУ Росимущества, обладая полномочиями принятия решений по реализации арестованного, конфискованного и прочего имущества, при посредничестве своего знакомого потребовал взятку в сумме 3 млн 450 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за победу в аукционе по продаже нежилого помещения начальной стоимостью около 17 млн рублей.

22 мая 2017 года вечером при получении очередной части взятки подозреваемые задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении получателя взятки меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

 Дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

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Комментарии
vlad1950, сегодня 14:50

какой- то совсем неграмотный поморянин все умеют а он не научился
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