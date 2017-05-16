Онежанка придавила полицейскому руку

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 38-летней жительницы Онежского района, подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, 3 мая вечером на крыльце здания ОМВД России по Онежскому району подозреваемая из мести к сотруднику полиции, которая ранее в должности участкового уполномоченного привлекала ее к административной ответственности за мелкое хулиганство, удерживала входную дверь снаружи, чтобы представитель власти не смогла выйти из здания. Когда потерпевшей удалось открыть дверь, и она попыталась выйти на улицу, подозреваемая умышленно захлопнула дверь, придавив той руку и причинив сильную физическую боль.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о назначении в отношении подозреваемой психолого- психиатрической экспертизы, сообщает пресс-служба регионального СУСК.