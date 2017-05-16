Директор энергокомпании получил условный срок за мошенничество

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал генерального директора ООО «Соловки Электросбыт» Дмитрия Барковского виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

Установлено, что Барковский с 1 января 2013 по 30 января 2014, зная об отсутствии договорных отношений между возглавляемым им обществом и Филиалом № 1 ООО «СпецТех», путем создания фиктивных документов о якобы выполненных последним по договорам подряда с ООО «Соловки Электросбыт» ремонтных работах на территории Няндомского района, в целях возмещения налога на добавленную стоимость, т.е. хищения бюджетных средств, предоставил в МИФНС России № 5 по области и НАО ряд несоответствующих действительности документов о перечислении Филиалу № 1 ООО «СпецТех» денежных средств по данным договорам.

На основании этих документов из бюджета Российской Федерации налоговым органом произведено возмещение НДС в сумме 1,8 млн. рублей в пользу ООО «Соловки Электросбыт».

Барковский вину признал полностью, ущерб, причиненный государству, возместил, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 4 месяца.