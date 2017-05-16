Водителя снегохода подозревают в причинении смерти по неосторожности

12 апреля 35-летний житель Верхнетоемского района, управляя снегоходом с прицепленными к нему санями, в которых находился 49-летний мужчина, выехал на лед реки Северная Двина в районе посёлка Двинской Верхнетоемского района.

В результате разлома льда снегоход и сани оказались в воде, мужчина, находившийся в санях, утонул. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, производится сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Водитель снегохода пояснил, что он не ожидал, что снегоход может провалиться в воду, так как, по его мнению, лед был еще крепкий, на его поверхности сидели рыбаки, которые и помогли ему выбраться из воды.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.