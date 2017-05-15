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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/22/50869.html

Происшествия

Прокуратура может оспорить приговор суда по резонансному ДТП

Прокуратура может оспорить приговор суда по резонансному ДТП
Постановлением судьи Архангельского областного суда отказано в передаче кассационного представления заместителя прокурора Архангельской области на приговор Коношского районного суда и определение судебной коллегии по уголовным делам областного суда, которыми 55-летний Александр Егоров оправдан по обвинению в оставлении в опасности 7-летнего ребенка на месте ДТП.

Установлено, что Егоров 7 ноября 2014 г., управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», на ул. 8 Марта в пос. Подюга Коношского района допустил наезд на переходившего проезжую часть дороги 7-летнего ребенка, в результате малолетнему причинен тяжкий вред здоровью.

За это деяние приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

На основании акта об амнистии Егоров от наказания освобожден.

Однако Егоров оправдан по обвинению в том, что после ДТП, скрывшись с места происшествия и не оказав помощь ребенку, оставил его в опасности, поскольку, по мнению суда, это могли сделать очевидцы ДТП, находившиеся на автобусной остановке, а также пассажиры автомобиля Егорова – брат и его знакомый, которых он высадил.

По убеждению прокуратуры, юридическая обязанность, предусмотренная Правилами дорожного движения – остаться и оказать помощь потерпевшему после ДТП, лежит именно на водителе транспортного средства, а не на других лицах, которые в силу морально-этических принципов должны, но не обязаны это делать. Проигнорировав эту обязанность, виновник ДТП оставил ребенка в опасном для его жизни состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры Поморья. 

С учетом этого рассматривается вопрос о перспективах обращения в Генеральную прокуратуру РФ с ходатайством о внесении кассационного представления в Верховный Суд в целях отмены приговора и последующих судебных решений об оправдании Егорова в части оставления ребенка в опасности и направлении дела на новое рассмотрение.

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