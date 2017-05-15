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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/22/50865.html

Происшествия

53 удара: в Холмогорах будут судить особо жестокого убийцу

53 удара: в Холмогорах будут судить особо жестокого убийцу
Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению ранее судимого 26-летнего жителя Холмогорского района в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По версии следствия, 4 октября 2016 года в доме в селе Холмогоры обвиняемый на почве личных неприязненных отношений в процессе совместного употребления спиртных напитков нанес не менее 53 ударов руками, ногами, а также колюще-режущими предметами и предметами обстановки 52-летнему хозяину квартиры. Через непродолжительное время от полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

При допросах обвиняемый пояснил следователю, что во время застолья в гостях у потерпевшего ему показалось, что в квартиру зашел преступник, и они вместе с другом стали того избивать. Удары наносили руками, ногами, ножом, стулом, палкой и т.п. Через некоторое время он заметил, что хозяин квартиры куда-то ушел, а «преступник» не подавал признаков жизни. Затем он ушел к себе домой. В последующем при задержании сотрудники правоохранительных органов ему сообщили, что убитым оказался его друг.

В ходе следствия в отношении обвиняемого проведена психолого- психиатрическая экспертиза, в соответствии с выводами которой он признан вменяемым, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

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