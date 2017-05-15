Сотрудник архангельской колонии задержан за взятку

Отделом собственной безопасности УФСИН России по Архангельской области совместно с оперативным отделом ИК-7 УФСИН (п. Лесная Речка, г. Архангельск) при силовой поддержке регионального УМВД задержан сотрудник отдела воспитательной работы с осужденными.

В ходе реализации оперативно-розыскной информации при получении взятки в размере 20000 рублей от осужденного Т., посредником которого выступила гражданки Ф., был задержан начальник отряда Ш. Капитан внутренней службы дал явку с повинной в том, что денежные средства им были получены за подготовку положительных материалов на условно-досрочное освобождение осужденного Т.

В УФСИН России по Архангельской области по данному факту проводится проверка. По результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников ОСБ регионального УФСИН материалы были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело за получение взятки, а в отношении осужденного Т. за дачу взятки. В настоящий момент проверяется причастность офицера к совершению и других преступлений коррупционной направленности, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Сотрудник Ш. из уголовно-исполнительной системы будет уволен.