Архангелогородка заказала незаконное техсредство через Интернет, чтобы контролировать сына

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 42- летней жительницы Архангельска, подозреваемой в покушении на незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

По версии следствия, в конце 2016 года подозреваемая через сеть Интернет заказала специальное техническое средство для негласного получения акустической информации. Довести преступный умысел на его приобретение не смогла по независящим от нее обстоятельствам, поскольку устройство было изъято в ходе таможенного досмотра товаров в месте международного почтового обмена в городе Екатеринбурге.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области. От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что хотела использовать устройство, чтобы иметь возможность контролировать ребенка- подростка.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино- Фактория г.Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 4 лет.