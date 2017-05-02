Полицейские задержали похитителя тележек из магазина

13 апреля в округе Варавино-Фактория Архангельска от магазина было похищено шесть складских металлических тележек, которые использовались для перевозки товаров при их разгрузке. Стоимость каждой составляла несколько тысяч рублей.

Как установили полицейские, специфический инвентарь заинтересовал 53-летнего неработающего местного жителя, который в течение дня укатывал тележки, сдавая их в пункт приема металлолома по 50 рублей за штуку. В результате злоумышленник выручил всего порядка 300 рублей. Часть похищенного сотрудники уголовного розыска обнаружили в местном пункте приема металлолома. Подозреваемый в краже ранее уже был судим за имущественное преступление, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.