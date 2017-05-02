Полицейские задержали похитителя тележек из магазина

Как установили полицейские, специфический инвентарь заинтересовал 53-летнего неработающего местного жителя, который в течение дня укатывал тележки, сдавая их в пункт приема металлолома по 50 рублей за штуку. В результате злоумышленник выручил всего порядка 300 рублей. Часть похищенного сотрудники уголовного розыска обнаружили в местном пункте приема металлолома. Подозреваемый в краже ранее уже был судим за имущественное преступление, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.