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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/20/50845.html

Происшествия

Житель Северодвинска попал в реанимацию, пытаясь затушить горящий мусор

Житель Северодвинска попал в реанимацию, пытаясь затушить горящий мусор
Несчастный случай произошел вечером 16 мая на окраине Северодвинска.

46-летний мужчина возвращался домой по улице Советских Космонавтов. На пустыре вблизи Северодвинского техникума социальной инфраструктуры прохожий заметил горящий мусор, решил затушить его и принялся топтать костер.

Но благое начинание закончилось для северодвинца плачевно: на нем вспыхнули брюки. Мужчина пытался стянуть горящую одежду, но синтетика расплавилась и плотно прилипла к телу. В попытках затушить теперь уже себя он подпалил и рукава куртки.

В итоге, так и не справившись с возгоранием, огонь потом затух, пожарная охрана к месту происшествия на вызывалась, северодвинец отправился пешком в горбольницу №2, где его сразу же направили в реанимацию. Пострадавший получил ожоги 2-3 степени на 20% поверхности тела – обгорели ноги и руки. По словам медиков, угрозы для жизни пациента нет, но в больнице придется провести довольно продолжительное время, - сообщает портал "Безопасность АО". 

Вчера 16:47

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