Житель Северодвинска попал в реанимацию, пытаясь затушить горящий мусор

Несчастный случай произошел вечером 16 мая на окраине Северодвинска.

46-летний мужчина возвращался домой по улице Советских Космонавтов. На пустыре вблизи Северодвинского техникума социальной инфраструктуры прохожий заметил горящий мусор, решил затушить его и принялся топтать костер.

Но благое начинание закончилось для северодвинца плачевно: на нем вспыхнули брюки. Мужчина пытался стянуть горящую одежду, но синтетика расплавилась и плотно прилипла к телу. В попытках затушить теперь уже себя он подпалил и рукава куртки.

В итоге, так и не справившись с возгоранием, огонь потом затух, пожарная охрана к месту происшествия на вызывалась, северодвинец отправился пешком в горбольницу №2, где его сразу же направили в реанимацию. Пострадавший получил ожоги 2-3 степени на 20% поверхности тела – обгорели ноги и руки. По словам медиков, угрозы для жизни пациента нет, но в больнице придется провести довольно продолжительное время, - сообщает портал "Безопасность АО".