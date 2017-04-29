Архангельскими полицейскими раскрыта квартирная кража

2 мая 2017 в полицию с сообщением о совершении кражи обратилась 23-летня местная жительница. Она пояснила, что 1 мая вечером неизвестный проник в ее квартиру и похитил ноутбук.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен и впоследствии задержан мужчина 1981 года рождения. Подозреваемый, нигде не работает, не имеет постоянного места жительства и ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.