В Плесецке огласили приговор организаторам азартных игр

Плесецкий районный суд признал жителей поселка Плесецк – Алексея Рогозина, Василия Лебедева и Ивана Ленина виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

Установлено, что обвиняемые в период с 27.12.2013 по 21.03.2016 незаконно организовали и проводили на территории Плесецкого района азартные игры с использованием игровых аппаратов.

В результате незаконных действий ими получен доход в сумме свыше 600 тыс. рублей.

Приговором суда за совершенное преступление Рогозину, как организатору незаконной игорной деятельности, назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, Бакову – в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, от уплаты которого он освобожден в связи с актом об амнистии, уголовное преследование в отношении Ленина прекращено в связи с деятельным раскаянием, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.