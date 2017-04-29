Под Архангельском произошло ДТП со съездом машины в кювет

ДТП произошло в 8:50 в Холмогорском районе на 1104 км федеральной автодороги М8 «Холмогоры».

Молодой человек, 1996 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси лансер», не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир – девушка, 1995 года рождения. У обоих множественные ушибы и ссадины. От госпитализации пострадавшие отказались. Со слов водителя, скорость его автомобиля была 90 км/ч, на данном участке дороги из-за неровностей автомобиль сильно подкинуло и вынесло на встречную полосу, а затем в левый кювет, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.