В Плесецком районе неизвестные устроили пожар на почте

Пожар произошел сегодня в пятом часу утра в посёлке Булатово. Одноэтажное деревянное здание по улице Левачева поделено между отделением почтовой связи Плесецкого главпочтамта и продовольственным магазином.

В 4:21 в магазине сработала автоматическая пожарная сигнализация на задымление. Через 12 минут на месте работали пожарные. Очаг возгорания находился внутри почтового отделения – горели газеты на столе. Пожарным удалось остановить горение в тех же пределах.

Здание спасено, магазин не поврежден. В помещении почты имеются закопчения, поврежден товар –там на временном хранении находились продукты и непродовольственные товары. Сейф с деньгами остался цел.

Причина случившегося выясняется. Вероятнее всего, в здание почты было совершено проникновение, и пожар стал попыткой замести следы преступления, - сообщает портал "Безопасность АО".