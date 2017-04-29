В Холмогорском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении

По версии следствия, 15 мая 2017 года вечером подозреваемые договорились совершить разбойное нападение на жителя Тульской области, которому ранее сдали картофель на реализацию. Они нанесли мужчине не менее 3 ударов ножом в область шеи, после чего похитили у него 52 тысячи рублей и скрылись с места преступления.
В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, установлены подозреваемые в разбойном нападении. У них изъята часть похищенных денежных средств в размере 41 тысячи рублей. Потерпевший до настоящего времени находится в больнице.
В ходе допросов подозреваемые пояснили следователю, что во время сдачи картофеля увидели у приемщика крупную сумму денег и решили ее похитить. С этой целью вооружились ножом, после чего предложили мужчине на его автомобиле съездить с ними за картофелем до овощной ямы, расположенной в деревне Заполье Холмогорского района. Под надуманным предлогом они отъехали в уединенное место, где напали на потерпевшего и забрали у него деньги. Часть суммы успели потратить до задержания.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемых, старший из которых ранее судим за грабеж, меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.