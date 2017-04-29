В Холмогорском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-ти и 20-летнего жителей Холмогорского района, подозреваемых в совершении разбойного нападения.

По версии следствия, 15 мая 2017 года вечером подозреваемые договорились совершить разбойное нападение на жителя Тульской области, которому ранее сдали картофель на реализацию. Они нанесли мужчине не менее 3 ударов ножом в область шеи, после чего похитили у него 52 тысячи рублей и скрылись с места преступления.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, установлены подозреваемые в разбойном нападении. У них изъята часть похищенных денежных средств в размере 41 тысячи рублей. Потерпевший до настоящего времени находится в больнице.

В ходе допросов подозреваемые пояснили следователю, что во время сдачи картофеля увидели у приемщика крупную сумму денег и решили ее похитить. С этой целью вооружились ножом, после чего предложили мужчине на его автомобиле съездить с ними за картофелем до овощной ямы, расположенной в деревне Заполье Холмогорского района. Под надуманным предлогом они отъехали в уединенное место, где напали на потерпевшего и забрали у него деньги. Часть суммы успели потратить до задержания.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемых, старший из которых ранее судим за грабеж, меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.