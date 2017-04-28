Спасатели приехали на место, дали консультацию для работников управляющей компании, сняли три прошлогодних особо крупных осиных гнезда и объяснили, как это делать самостоятельно, сообщает пресс-служба Северодвинской службы спасения.
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Четверг, 18 мая, 20:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/18/50810.html
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В Северодвинске на чердаке дома обнаружили 30 осиных гнезд
В службу спасения позвонили сотрудники жилищной компании, которые сообщили о множестве осиных гнезд в доме 43 на проспекте Труда.
Спасатели приехали на место, дали консультацию для работников управляющей компании, сняли три прошлогодних особо крупных осиных гнезда и объяснили, как это делать самостоятельно, сообщает пресс-служба Северодвинской службы спасения.
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