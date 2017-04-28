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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/18/50806.html

Происшествия

Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Архангельске

Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Архангельске
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
Трагедия произошла в Архангельске, в 15:30 напротив дома 7 по улице Адмирала Кузнецова. Под колеса легкового автомобиля «ГАЗ-310231» попала пожилая женщина, 1940 года рождения.

Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась в больнице. Со слов водителя, пострадавшая стояла у световой опоры в метре от проезжей части и, не обращая внимания на проезжающий транспорт, начала переходить дорогу в неустановленном месте.

Применив экстренное торможение, водителю не удалось избежать наезда на пешехода. Скорость движения автомобиля, со слов водителя, была 50-60 км/ч, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

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