Житель Котласа пытался застрелить соседа за то, что тот спилил дерево

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 58- летнего жителя Котласа, подозреваемого в покушении на убийство.

16 мая 2017 года вечером у жилого дома на улице Лесников в Котласе подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 39-летним соседом выстрелил в того из охотничьего ружья.

С огнестрельным ранением шеи и грудной клетки потерпевшего госпитализировали. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

Подозреваемый задержан. Он пояснил следователю, что конфликт с соседом произошел из-за того, что тот спилил во дворе дома дерево, которое посадил его отец. В порыве гнева он схватил ружье и произвел выстрел.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.