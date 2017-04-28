В Архангельске задержан мужчина, бросившийся с ножом на сына

Следственными органами возбуждено уголовное дело в 60-летнего архангелогородца. Его подозревают в покушении на убийство своего сына.

15 мая вечером по месту жительства на улице Урицкого в Архангельске после совместного употребления спиртных напитков между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого глава семьи ударил сына в грудь ножом. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. В настоящее время он находится в больнице.

Подозреваемый пояснил следователю, что после освобождения из мест лишения свободы сын стал применять к нему физическую силу. В ходе ссоры потерпевший ударил его рукой, а он отреагировал на его действия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.