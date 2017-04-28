На острове Бревенник из-за пожара пришлось эвакуировать людей Фото портала "Безопасность Архангельской области" Пожар, начавшийся сегодня около 11 часов на улице Котовского (о. Бервенник) заметили поздно. Горение началось с крыльца одного из подъездов. Огонь распространился по обшивке и ушел на кровлю, и лишь тогда жильцы двухэтажки вызвали пожарных. К месту происшествия были направлены силы и средства с «большой земли» - на катерах центральной спасательной станции на Бревенник прибыли пожарные. По трехколенной лестнице со второго этажа эвакуировали женщину-пенсионерку, с первого этажа помогли выбраться пожилому мужчине. Совместными усилиями островных и городских пожарных дом удалось отстоять, однако многие квартиры имеют протечки. Обстоятельства пожара выясняются. Наиболее вероятная причина – чья-то неосторожность при курении, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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