На острове Бревенник из-за пожара пришлось эвакуировать людей

К месту происшествия были направлены силы и средства с «большой земли» - на катерах центральной спасательной станции на Бревенник прибыли пожарные. По трехколенной лестнице со второго этажа эвакуировали женщину-пенсионерку, с первого этажа помогли выбраться пожилому мужчине. Совместными усилиями островных и городских пожарных дом удалось отстоять, однако многие квартиры имеют протечки.
Обстоятельства пожара выясняются. Наиболее вероятная причина – чья-то неосторожность при курении, - сообщает портал "Безопасность АО".