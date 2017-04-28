Главу Котласского района подозревают в получении взятки

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главы Котласского района, подозреваемой во взяточничестве.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемая при посредничестве подчиненных сотрудников получала от взяткодателя незаконные денежные вознаграждения в общей сумме 880 тысяч рублей за общее покровительство при совершении действий по заключению и оплате муниципальных контрактов и договоров с организациями, подконтрольными взяткодателю, осуществлявшими строительные работы на территории муниципального образования.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.