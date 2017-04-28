В Холмогорском районе обнаружены подозреваемые в разбойном нападении

15 мая в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Нижние Матигоры, недалеко от хозяйственных построек, двое неизвестных напали с ножом на архангелогородца и отобрали у него 50 тысяч рублей.

В ходе работы полиции по подозрению в совершении преступления были задержаны двое нигде не работающие, ранее неоднократно судимые молодые люди 1996-го и 1999-го годов рождения. Потерпевший с множественными ранениями госпитализирован в Холмогорскую центральную районную больницу. Похищенные деньги изъяты сотрудниками полиции и вскоре будут переданы владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.