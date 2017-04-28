В Вельском районе уборка двора привела к пожару

Утром 16 мая в Вельском районе сгорело два дома и несколько хозпостроек. Причина - неосторожность при сжигании мусора.

Накануне утром хозяева одного из домов деревни Маренинская решили прибраться во дворе: собрали в металлическую бочку прошлогоднюю траву и отходы лесопиления и подожгли. Бочку поставили на дорогу, на удалении от дома и хозпостроек. Но через некоторое время дорогу пришлось освободить для проезда техники на поле, и бочку передвинули обратно во двор, практически вплотную к сараю.

По-видимому, горящие угли из бочки «выстрелили» и попали в дрова, те вспыхнули, вскоре загорелась и баня. Сильный ветер разносил искры и горящие головни на десятки метров.

Ситуация осложнялась удаленностью деревни – ближайшая пожарная команда находится в соседнем селе, профессиональные пожарные подразделения в получасе езды.

Большую помощь владельцам дома оказал местный предприниматель Павел Шукшин, работавший на колхозном поле. На своем тракторе он разрушил догорающие хозпостройки, спихнул их ковшом в сторону распаханного поля и устроил подобие противопожарного разрыва между пожарищем и жилым домом. Распространение огня удалось остановить. Пострадавших нет, - сообщает портал "Безопасность АО".