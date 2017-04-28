Житель Архангельска арестован за попытку заплатить в кафе билетом "Банка приколов" В ночь на 17 мая сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался расплатиться фальшивой купюрой в кафе, расположенном на Ленинградском проспекте в Архангельске. Работникам заведения пришлось вызывать росгвардейцев когда один из посетителей попытался заплатить по счету билетом "Банка приколов", выдавая его за купюру номиналом в пять тысяч рублей. 27-летнего мужчину задержали и передали полиции. Нашли ошибку? Выделите текст,

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