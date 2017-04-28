Житель Няндомы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство

Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 40-летнего жителя Няндомы в покушении на убийство.

По версии следствия, 5 апреля 2017 года в одном из домов в Няндоме, где обвиняемый остался ночевать, он на почве личной неприязни к 41-летней женщине причинил той ножевые ранения шеи. Его действия пресек сожитель потерпевшей, который выгнал обвиняемого из дома и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Согласно данным судебно- медицинской экспертизы причиненное потерпевшей ранение расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В ходе допросов обвиняемый свою вину признал и объяснил свои действия алкогольным опьянением и ссорой с женщиной, которой не понравилось, что он ночью ходил и мешал им спать, - сообщает пресс-служба регионального следкома.