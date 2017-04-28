В Коряжме закрыт незаконный игорный клуб

Благодаря совместной работе следователей деятельность игорного клуба пресечена. Принимаются меры к установлению всех лиц, причастных к незаконной игорной деятельности в арендованном помещении.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проводится сбор доказательственной базы. Изъято игровое оборудование и документы, необходимые для сбора доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.